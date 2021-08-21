Сам марафон длился 2 недели. Стартовали в Ужгороде, а конечным городом стал Мариуполь.

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Как все происходило

По дороге к мужчине присоединялись велосипедисты и байкеры.



Ветеран АТО на хендбайке объехал 9 городов Украины / Фото 24 канала

"9 августа стартовали из Ужгорода, потом поехали в Мукачево, Львов, Ровно, Новоград-Волынский, Житомир, Киев, Полтава, Днепр, Запорожье и Мариуполь", – рассказал Сергей Салий.

Мужчина признался, нацелен проехать еще больше, в частности попутешествовать за границей.

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К покупке хендбайка присоединилась вся Украина

"Он к нам обратился с просьбой помочь ему в приобретении хендбайка. Я был впечатлен, потому что тысячи людей, простых украинцев, были привлечены к акции, перечисляли от 20 гривен до 100 гривен. Люди прониклись идеей помочь ветерану АТО", – вспомнил организатор пробега, глава "Украинской ассоциации инвалидов АТО" Сергей Трискач.

Деньги на хендбайк собирали почти год. Делали его специально под заказ за рубежом.

Ветеран АТО во Львове во время пробега на хендбайке / Фото 032.ua

Что известно о Сергее Салие