В заявлении о совершении преступления, которое активисты зарегистрировали в Офисе Генпрокурора, отмечается, что "в течение 2020 – 2021 годов на территории Одесской области создана преступная группировка, в которую входят депутат Одесского облсовета Владимир Щербина, ряд местных "дельцов" – Андрей Иванов, Андрей Бабогло, Андрей Бобырь и Петр Черный, а также Наталья Назарова (основатель и руководитель нескольких компаний, что является представителем интересов одного из крупнейших зерновых грузовых терминалов "Олимпекс Купе Интернейшнл", расположенным в Одесском морском порту), Ирина Денисюк (крупный игрок контейнерных перевозок зерновых) и Артур Даниелян (владелец ООО "Торговый Дом Агрофорвард").

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Протестующие подчеркнули, что указанные персонажи постоянно создавали фирмы-однодневки во главе с подставными лицами. В течение 2 – 3 месяцев такие фирмы прекращали существование, а вместо них создавались новые фейковые предприятия. Впрочем, даже за столь короткий срок эти компании успевали продать за рубеж, без уплаты налогов, большое количество зерна, а полученные деньги вывести в офшоры. В результате Госбюджет недополучил миллиарды гривен.



Протестующие под Офисом генпрокурора / Aspi

В итоге, с активистами встретились начальник отдела Офиса Генпрокурора по надзору за полицией Сологуб Евгений Викторович, и начальник управления организации и процессуального руководства Писоцкий Владимир Олегович. Они заверили, что в течение 24 часов внесут в ЕРДР сведения о совершении преступлений по статьям, указанным в заявлении, а через пять дней они готовы встретиться с протестующими и сообщить о ходе расследования. В случае, если производство не будет возбуждено, протестующие пообещали дальше обращаться как в украинские суды, так и в Европейский суд по правам человека.



Протест под стенами Офиса генпрокурора / Фото Aspi