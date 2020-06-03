Вольногорский горно-металлургический комбинат, входящий в Объединенную горно-металлургическую компанию, полностью остановил производство всех видов продукции и добычу исходного сырья.

Идет накопление продукции на складах. Об этом говорится в сообщении комбината, передает РБК-Украина.

Как отмечалось ранее, остановка производства вызвана приказом руководства ОГХК от 16 мая 2020 года о приостановлении отгрузки готовой продукции потребителям. Руководство комбината прогнозирует накопление готовой продукции и затоваренность складов рутиловым, цирконовым и дистен-силлиманитовым концентратами.

На ВГМК сообщают также, что по состоянию на 3 июня комбинат выполнял только вскрышные работы, но и их в ближайшее время могут остановить.

По подсчетам специалистов комбината, из-за прекращения отгрузок в июне ожидается дефицит оборотных средств в районе 450 млн гривен.

Кроме того, на ВГМК акцентируют внимание, что из-за этой ситуации местные и госбюджет недополучат налоги. Также из-за остановки отгрузки сотрудники боятся невыплаты зарплат.

Напомним, ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко пообещал профсоюзам, что заработная плата будет выплачена работникам ВГМК и ИГОК в полном объеме, однако не сообщил путем каких средств во время остановки производства.

Как сообщалось ранее, с 8 апреля ОГХК руководит в статусе временно исполняющего обязанности председателя правления Питер Дэвис.