Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?

27 березня у Кропивницькому пригриміла серія потужних вибухів. У повітря злетіла газова заправка та припарковані там автівки. Четверо людей з опіками потрапили у реанімації.

Звісно, будь-яка заправка – місце ризику, через те, що там у великій кількості сконцентровані легкозаймисті матеріали. Проте, вибух у Кропивницькому стався неспроста: так звана АЗС була незаконною, значить, там було чимало порушень, зокрема й техніки безпеки. Саме це призвело до детонації газу. Причиною загоряння виявився пропан-бутан, який перекачували з автоцистерни у сховище заправки.

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Можна виправдовувати цю трагедію, ніби це поодинокий випадок, й від людського фактору ніхто не застрахований. Проте, біда в тому, що в Україні виявляється мало не половина пального реалізується саме на незаконних заправках, яких натепер налічується мало не півтори тисячі. Тобто кожна друга заправка у нас незаконна.

Питання випливають самі собою: куди дивляться наші численні контролюючі і правоохоронні органи, як вони допустили такий безлад на ринку пального? Питання, звісно, риторичне, адже цілком зрозуміло, що незаконний продаж пального – без сплати акцизів та податків, без дозволів у держави і без витрачання грошей на дотримання техніки безпеки – це дуже вигідний бізнес. Тому й виходить, що рівень незаконних прибутків такий, що цілком вистачає "дати на лапу" всім без ліку вітчизняним інспекціям та правоохоронцям.

До речі, моє авто на на газі, то ж часто бачу численні незаконні газові заправки. Зазвичай, це невеликі цистерни, що стоять обабіч доріг з приємними цінами – на гривню-дві нижчі, ніж на мережевих заправках. Правда, жодного разу на таких АЗС не заправлявся, ніколи цього й не зроблю. Не тільки тому, що боюся розбадяженого пального, бо перевірок жодних не буде. Ні, просто не хочу на таких заправлятися, адже тоді стану спонсором корупції, що процвітає в Україні. Не хочу купувати пальне у злочинця. А власники таких заправок – злочинці, адже вони не тільки хабарі правоохоронцям дають, щоб ті їх не чіпали, вони також з проданого пального не платять у держбюджет ані копійки, які мали б перераховуватися у дорожній фонд на ремонт доріг.

От і виходить, якщо ви заправляєтеся на незаконній АЗС, ви не тільки ризикуєте отримати неякісне пальне, а й маєте всі шанси злетіти у повітря на такій заправці, через недотримання техніки безпеки. Також ви спонсоруєте правоохоронців-хабарників і не платите у бюджет гроші на ремонт доріг. Таке ось замкнене коло виходить... Отже, якщо заправляється там, де подешевше, то не маєте морального права критикувати наші розбиті вщент дороги, адже неремонтовані вони і через вас!

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