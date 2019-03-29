12:25
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Артем Овдієнко

      Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?

      165
      Вибух на автостоянці в Кропивницькому
      Вибух на автостоянці в Кропивницькому / Власно.info

      Близько 20-ї години 27 березня Кропивницький сколихнули серія потужних вибухів. У повітря злетіла газова заправка та припарковані там автівки. Четверо людей з опіками потрапили у реанімації обласної лікарні.

      Звісно, будь-яка заправка – місце ризику, через те, що там у великій кількості сконцентровані легкозаймисті матеріали. Проте, вибух у Кропивницькому стався неспроста  так звана АЗС була незаконною, значить там було чимало порушень, зокрема й техніки безпеки. Саме це призвело до детонації газу. Причиною загоряння виявився пропан-бутан, який перекачували з автоцистерни у сховище заправки.

      Читайте також: Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?

      Можна виправдовувати цю трагеді, ніби це поодинокий випадок й від людського фактору ніхто не застрахований. Проте, біда в тому, що в Україні виявляється мало не половина пального реалізується саме на незаконних заправках, яких натепер налічується мало не півтори тисячі. Тобто кожна друга заправка у нас незаконна.

      Питання виплавають самі собою: куди дивляться наші численні контролюючі і правоохоронні органи, як вони допустили такий безлад на ринку пального? Питання, звісно, риторичне, адже цілком зрозуміло, що незаконний продаж пального – без сплати акцизів та податків, без дозволів у держави і без витрачання грошей на дотримання техніки безпеки – це дуже вигідний бізнес. Тому й виходить, що рівень незаконних прибутків такий, що цілком вистачає "дати на лапу" усім без ліку вітчизняним інспекціям та правоохоронцям.

      До речі, моє авто на на газі, то жчасто бачу численні незаконні газові заправки. Зазвичай, це невеликі цистерни, що стоять обабіч доріг з приємними цінами – на гривню-дві нижчі, аніж на мережевих заправках. Правда жодного разу на таких АЗС не заправлявся, ніколи цього й не зроблю. Не тільки тому, що боюся розбадяженого пального, бо перевірок жодних не буде. Ні, просто не хочу на таких заправлятися, адже тоді стану спонсором корупції, що процвітає в Україні. Не хочу купувати пальне у злочинця. А власники таких заправок злочинці, адже вони не тільки хабарі правоохоронцям дають, щоб ті їх не чіпали, вони також з проданого пального не платять у держбюджет ані копійки, які мали б перераховуватися у дорожній фонд на ремонт доріг.

      От і виходить, якщо ви заправляєтеся на незаконній АЗС, ви не тільки ризикуєте отримати неякісне пальне, а й маєте всі шанси злетіти у повітря на такій заправці, через недотримання техніки безпеки. Також ви спонсоруєте правоохоронців-хабарників і не платите у бюджет гроші на ремонт доріг. Таке ось замкнене коло виходить... Отже, якщо заправляється там де подешевше, то не маєте морального права критикувати наші розбиті вщент дороги, адже неремонтовані вони і через Вас!

      Читайте також: Як обрізати руки казнокрадам?

      blog_ava
      Головні новини 28 березня: паралізований Львів і новий рейтинг кандидатів у президенти
      сьогодні
      9087
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Корупція Публікації Пальне Авто Новини Кропивницького
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?
      сьогодні , 12:00 Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?
      Артем Овдієнко 165
      Програми кандидатів у президенти: що треба знати перед тим, як голосувати
      сьогодні , 10:59 Програми кандидатів у президенти: що треба знати перед тим, як голосувати
      Інна Жолобович 1
      Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
      сьогодні , 10:01 Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
      3658
      Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      сьогодні , 09:01 Скільки доріг можна відремонтувати замість реклами кандидатів
      894
      Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      сьогодні , 08:40 Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      Злой Одессит 1937
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук