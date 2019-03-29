Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?

Близько 20-ї години 27 березня Кропивницький сколихнули серія потужних вибухів. У повітря злетіла газова заправка та припарковані там автівки. Четверо людей з опіками потрапили у реанімації обласної лікарні.

Звісно, будь-яка заправка – місце ризику, через те, що там у великій кількості сконцентровані легкозаймисті матеріали. Проте, вибух у Кропивницькому стався неспроста – так звана АЗС була незаконною, значить там було чимало порушень, зокрема й техніки безпеки. Саме це призвело до детонації газу. Причиною загоряння виявився пропан-бутан, який перекачували з автоцистерни у сховище заправки.

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Можна виправдовувати цю трагеді, ніби це поодинокий випадок й від людського фактору ніхто не застрахований. Проте, біда в тому, що в Україні виявляється мало не половина пального реалізується саме на незаконних заправках, яких натепер налічується мало не півтори тисячі. Тобто кожна друга заправка у нас незаконна.

Питання виплавають самі собою: куди дивляться наші численні контролюючі і правоохоронні органи, як вони допустили такий безлад на ринку пального? Питання, звісно, риторичне, адже цілком зрозуміло, що незаконний продаж пального – без сплати акцизів та податків, без дозволів у держави і без витрачання грошей на дотримання техніки безпеки – це дуже вигідний бізнес. Тому й виходить, що рівень незаконних прибутків такий, що цілком вистачає "дати на лапу" усім без ліку вітчизняним інспекціям та правоохоронцям.

До речі, моє авто на на газі, то жчасто бачу численні незаконні газові заправки. Зазвичай, це невеликі цистерни, що стоять обабіч доріг з приємними цінами – на гривню-дві нижчі, аніж на мережевих заправках. Правда жодного разу на таких АЗС не заправлявся, ніколи цього й не зроблю. Не тільки тому, що боюся розбадяженого пального, бо перевірок жодних не буде. Ні, просто не хочу на таких заправлятися, адже тоді стану спонсором корупції, що процвітає в Україні. Не хочу купувати пальне у злочинця. А власники таких заправок злочинці, адже вони не тільки хабарі правоохоронцям дають, щоб ті їх не чіпали, вони також з проданого пального не платять у держбюджет ані копійки, які мали б перераховуватися у дорожній фонд на ремонт доріг.

От і виходить, якщо ви заправляєтеся на незаконній АЗС, ви не тільки ризикуєте отримати неякісне пальне, а й маєте всі шанси злетіти у повітря на такій заправці, через недотримання техніки безпеки. Також ви спонсоруєте правоохоронців-хабарників і не платите у бюджет гроші на ремонт доріг. Таке ось замкнене коло виходить... Отже, якщо заправляється там де подешевше, то не маєте морального права критикувати наші розбиті вщент дороги, адже неремонтовані вони і через Вас!

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