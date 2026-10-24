Ее жизни угрожала опасность: вице-президент Европарламента прекратила голодовку из-за Олешек

Вице-президент Европарламента прекратила голодовку из-за Олешки / Телеграм Дмитрия Лубинца
Вице-президент Европарламента Пина Пичерно прекратила голодовку в поддержку оккупированных Олешек. Она приняла это решение 23 октября после беседы с омбудсменом в связи с угрозой своему здоровью и прогрессом в переговорах.
Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале сообщил, что лично призвал европейскую политикессу прекратить акцию. В то же время в вопросе оказания гуманитарной помощи жителям города и создания условий для их эвакуации удалось добиться существенного прогресса.
популярные видео
Что происходит в Олешках
В ходе беседы Лубинец проинформировал вице-президента Европарламента о договоренности о локальном прекращении огня, достигнутой при содействии первой леди США Мелании Трамп.
Это соглашение предусматривает разминирование дорог к Олешкам, разблокирование доставки продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и оборудования для местной больницы.
Также договоренности должны гарантировать безопасное и беспрепятственное передвижение гражданских лиц. Омбудсман поблагодарил Пину Пичерно за ее принципиальную позицию и заверил, что будет регулярно информировать ее о реализации всех пунктов соглашения.
По его словам, продолжение голодовки стало представлять серьезную угрозу для ее жизни и здоровья.
Напомним, что европейский политик начала акцию, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарному кризису в регионе. В то же время Лубинец предупреждал, что гражданские лица в городе фактически умирают из-за блокады и отсутствия базовых условий для жизни.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии