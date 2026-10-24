Ее жизни угрожала опасность: вице-президент Европарламента прекратила голодовку из-за Олешек

Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале сообщил, что лично призвал европейскую политикессу прекратить акцию. В то же время в вопросе оказания гуманитарной помощи жителям города и создания условий для их эвакуации удалось добиться существенного прогресса.

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Что происходит в Олешках

В ходе беседы Лубинец проинформировал вице-президента Европарламента о договоренности о локальном прекращении огня, достигнутой при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Это соглашение предусматривает разминирование дорог к Олешкам, разблокирование доставки продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и оборудования для местной больницы.

Также договоренности должны гарантировать безопасное и беспрепятственное передвижение гражданских лиц. Омбудсман поблагодарил Пину Пичерно за ее принципиальную позицию и заверил, что будет регулярно информировать ее о реализации всех пунктов соглашения.

По его словам, продолжение голодовки стало представлять серьезную угрозу для ее жизни и здоровья.

Напомним, что европейский политик начала акцию, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарному кризису в регионе. В то же время Лубинец предупреждал, что гражданские лица в городе фактически умирают из-за блокады и отсутствия базовых условий для жизни.