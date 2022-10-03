Часто такую позицию компании занимают только для того, чтобы одновременно усидеть на обоих стульях. Все бы ничего, но "Вичунай групп" уже объявляла о выходе с российского рынка, но продолжает там работать, сообщает 24 канал.

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С марта по июль 2022 года около 3 000 иностранных компаний прекратили свою работу в России, а 527 зарегистрированных в стране-агрессоре зарубежных предприятий прекратили свое существование, о чем сообщают в Москве. Еще в конце мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что российский рынок покинули компании из 70 стран мира. Все эти компании представляют 55 индустрий.

На фоне войны в Украине, ежедневных терактов российской армии против гражданского населения и уничтожения наших городов и сел работа в России является как аморальной, так и вредной для репутации. Главной причиной является то, что уплата налогов в российский бюджет, создание рабочих мест и инвестиции являются фактически актом солидарности с убийцами и преступниками через поддержку их экономики.

Список компаний, покидающих российский рынок, постоянно растет. Например, среди недавних шведская компания Electrolux, швейцарская Logitech, финская Nokia и ее шведский конкурент Ericsson, американская Bunge, которая является производителем украинской ТМ "Олейна". PepsiCo также решила остановить производство напитков в России, хотя страна-террорист была третьим крупнейшим рынком для компании.

Однако есть те, кто готов стать экономическим коллаборантом кремлевского режима, продолжая бизнес фактически на крови украинцев. Пятна от украинской крови на своей репутации такие компании пытаются периодически скрыть или смыть, но не получается. И этому есть яркий пример.

В начале сентября перед муниципалитетом литовского города Каунас прошла молчаливая акция протеста против того, что местный производитель рыбопродуктов "Вичунай групп" до сих пор не остановил свой завод в России и не собирается уходить с рынка страны-террориста.

Эта акция была молчаливой из-за того, что предварительно ее запретили проводить вообще. Странный случай для демократической Европы, однако и этому есть объяснение. Мэр Каунаса – Висвалдас Матиошайтис, вице-президент Совета экономического и торгового сотрудничества Литвы и России, которого называют "литовским Медведчуком" из-за пророссийской позиции и связи с российскими чиновниками. Главной причиной запрета была не пророссийская позиция мэра, а то, что он и является владельцем "Вичунай групп".

Как литовская компания получает кредиты от России

Эти события важны и показательны для украинцев, ведь "Вичунай групп" довольно популярна в Украине. Главный продукт компании – крабовые палочки VICI, присутствуют почти в каждом украинском супермаркете.

Вполне логично, что украинцы настроены решительно против компаний-коллаборантов, продолжающих работать в Украине. Продукции таких компаний бойкотируют, проходят акции протеста, товары тех, кто продолжает работу в России, обклеивают предупредительными стикерами. Также проходит просветительская работа, ведь созданы информационные ресурсы, которые предоставляют список компаний, которые продолжают работать в России и платить налоги в тамошний бюджет.

Но, несмотря на это, компании-коллаборанты также не сидят на месте и тратят немало средств только на то, чтобы убедить украинцев, что, несмотря на работу в России, они оказывают помощь Украине и нашим Вооруженным Силам и якобы ведут консультации по выходу из рынка страны-агрессора. К сожалению, то, что они остаются на украинском рынке и сохраняют свою рентабельность, свидетельствует, что все эти методы срабатывают.

Хорошим примером такого очковтирательства является "Вичунай групп". И на конкретных примерах мы докажем, что такие действия не только сплошная ложь, но и пренебрежение к украинцам.

В первую очередь, тот, кто решил приобрести крабовые палочки VICI должен понимать, что он опосредованно отдает свои деньги России, потому что платит компании, которая построила свой крупнейший завод в России за государственные средства страны-агрессора. Речь идет о производстве в Калининградской области. Для строительства компания использовала кредиты кремлевских банков ВТБ и Газпромбанк. Даже ее владелец, о котором мы упоминали выше, признавал зависимость "Вичунай групп" от этих кредитов. То есть, украинский покупатель платит компании, которая даже во время полномасштабного вторжения не отказывается получать государственные субсидии и награды от российского правительства.

10 "лучших" заявлений "Вичунай групп" о выходе из России

Теперь мы поговорим немного больше об официальной позиции компании относительно ее работы в России. Поэтому начинаем со лжи №1. Еще 8 марта "Вичунай групп" сообщила о якобы приостановлении деятельности в России. Но на самом деле бизнес не только не остановили, но и активно развивали – покупали новое сырье, вкладывали средства в маркетинг и т.д.

Ложь №2. Через неделю компания объявила, что якобы процесс выхода с российского рынка будет продолжаться от 3 до 4 месяцев. Это же заявление повторили и в апреле. То есть компания должна была бы покинуть рынок России еще в июне. Однако этого так и не произошло.

Ложь №3. 2 мая компания заявила, что наняла самых лучших консультантов, но на процесс поиска новых покупателей нужно еще 3 месяца. То есть они должны были покинуть российский рынок в августе, однако и этого тоже не произошло.

Ложь №4. После волны скандалов в Украине и Литве "Вичунай групп" 18 мая заявила, что уже есть список из 30 покупателей и через 2 месяца, то есть в конце июля, будут подписаны договоры купли-продажи. Однако и этого тоже не произошло.

Ложь №5. Уже в начале июня компания заявила об интенсивных переговорах с покупателями и пообещала к концу лета завершить полный выход из российского рынка. Но ничего не произошло, поэтому в августе "Вичунай групп" заявили о том, что якобы консультанты не берутся прогнозировать, сколько еще времени нужно на подписание всех договоров.

Ложь №6. В июле компания еще раз заявила, что продаст свои активы до сентября. Но, как ни странно, этого также не произошло и не только в июле или августе, но и в сентябре. В то же время "Вичунай групп" отказалась называть новую дату продажи.

Ложь №7. Еще в марте компания заявляла о полном прекращении закупки сырья для своего завода в Калининградской области. Тогда "Вичунай групп" убеждала, что работает на запасах сырья, чтобы рассчитаться с поставщиками и европейскими финансовыми партнерами. Но через 3 месяца компания признала, что якобы вынуждена покупать сырье и обеспечивать производство и прикрыла это тем, что якобы только так можно как можно быстрее выполнить все обязательства и покинуть Россию.

Ложь №8. В том же заявлении за 15 марта компания заявила о прекращении инвестиции в производство, логистику, торговлю, маркетинг. Несмотря на это, "Вичунай групп" брала на работу новых сотрудников и инвестировала в маркетинг, в частности – в новую упаковку крабовых палочек VICI для российского рынка. Кроме того, в своем сообщении 18 июля "Вичунай групп" признала, что во время полномасштабной войны пользовалась субсидиями российских властей, объяснив получение этих денег "условиями ведения бизнеса свободной экономической зоны, обеспечивающей инвестиции иностранных компаний и рабочие места в Калининградской области". Речь идет о 14 миллионах евро. Таким образом, компания признала факт инвестиций и создание рабочих мест в России.

Ложь №9. В своем сообщении от 18 июля компания назвала ложной опубликованную в СМИ информацию о поставках своей продукции на захваченные территории Украины или некоторые специальные объекты или организации России, в том числе "Кремловский буфет". Однако ООО "Балтко", являющееся структурой "Вичунай групп", поставляло свою продукцию непосредственно в ФГБУ "Комбинат питания №4" и ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский". Это предприятия, которые входят в состав Управления делами президента России. Кроме того, компания была поставщиком Санкт-Петербургского горного университета, которым руководит Владимир Литвиненко, научный руководитель Путина, трижды возглавлявший его предвыборный штаб, после 2014 года "Вичунай групп" не прекратила поставлять продукцию в Крым и Донбасс. В наличии она в оккупированных Крыму и Донбассе и сейчас.

Ложь №10. Едва ли не в каждом своем официальном сообщении компания убеждает, что поддерживает украинских борцов за свободу, осуждает российскую агрессию и продолжение боевых действий в Украине. Однако в то же время каждый день работы компании приносит в бюджет страны-агрессора 400 тысяч рублей налогов. Такие данные привел литовский журналист и друг Украины Андрюс Тапинас. То есть – это два залпа РСЗО "Град" по украинским городам. Несложная арифметика свидетельствует о том, что уже оплачено более 400 таких залпов.

Пожалуй, список подобных лживых заявлений можно составить для каждой из нескольких десятков компаний, которые пытаются одновременно работать в Украине и России, хотя даже в этом ряду "Вичунай групп" выделяется цинизмом и пренебрежением к аудитории. Конечно, бизнес должен руководствоваться соображениями рационализма и выгоды, но эта выгода не должна основываться на крови и страданиях миллионов людей. Быть вне политики сегодня уже нельзя. Украина и Россия сегодня – это плюс и минус. Выбрать серединку не получится. Выбор между Украиной и Россией сегодня – это выбор между человеческими ценностями и варварством. И каждый крупный бизнес будет вынужден этот выбор сделать. И врать украинцам в VICI – не удастся.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с украинским представительством "Вичунай групп". В компании не отвечают на телефонные звонки.