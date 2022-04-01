Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал видео, на котором украинская артиллерия наносит удар по вражеской технике.

Важно Украина еще не получила вооружение, необходимое для защиты неба, – Командование Воздушных сил

Танки Т-72 и российские авиадесантные самоходные противотанковые пушки 2С25 "Спрут-СД" спрятались среди многоэтажек. Став у самых стен, оккупанты считали, что они теперь недоступны для удара со стороны украинской армии.