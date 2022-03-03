Государство-агрессор продолжает цинично обстреливать украинские города. Враг бьет по жилым домам.

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Россия била по домам Чернигова

В обед 3 марта под удар попал и Чернигов. В сети обнародовали видео как самого момента взрыва, так и снятое спустя несколько минут после атаки россиян. Из обнародованных роликов видно, что удар нанес городу колоссальные разрушения.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг повредил немало многоквартирных домов. В них выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

Информации о погибших или пострадавших пока нет. На месте работают спасатели.

Россияне нанесли удар по домам Чернигова: смотрите видео (18+)

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Первые минуты после удара по домам Чернигова: смотрите видео (18+)