Газовых баллонов не было
Автобус прошел технический осмотр только в этом месяце. Газового оборудования в нем не было.
К теме В российском Воронеже взорвался автобус: много раненых – видео
На кадрах взрыва видно большое количество дыма. Это якобы не характерно для взрыва газа и свойственно лишь определенным веществам. По словам специалистов, судя по разрушениям, взрывная волна пошла вверх, разорвав стены и крышу.
Смотрите момент взрыва автобуса в Воронеже:
В Воронеже взорвался автобус с пассажирами: видео
После взрыва часть пассажиров сразу выбежала из салона, а остальные – начали выходить через несколько секунд. На место происшествия сбежались прохожие. Они помогали пострадавшим выйти из разрушенного общественного транспорта.
Один из очевидцев рассказал телеграм-каналу Mash, что видел, как вверх пролетел канализационный люк, который отлетел после взрыва.
Смотрите кадры с дрона:
По факту взрыва правоохранители открыли уголовное дело. В Воронеж отправились криминалисты из Москвы, пишет "Раньше всех. Ну почти".
Одна пострадавшая умерла в больнице
Прокуратура установила, что на момент взрыва в автобусе находились 35 пассажиров. Травмы получили 13 из них. Одной женщине ампутировали ноги. Впоследствии стало известно, что она умерла в реанимации.
Кстати, ранее заместитель руководителя Центра медицины катастроф говорил, что пострадавших – 14, а 2 из них находятся в тяжелом состоянии.