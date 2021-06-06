О других интересных сюжетах за неделю, которые поразили наших читателей и стали самыми популярными, – в программе.

Обратите внимание Пытки Протасевича: как украинцам удалось избежать последствий режима

Запрет пластиковых пакетов

За использование пластиковых пакетов будут штрафовать от 1 700 до 3 400 гривен. А если нарушение произойдет повторно, тогда штраф будет достигать от 3 400 до 8 500 гривен. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, если инициативу подпишет президент.

Что предусматривает законопроект: смотрите видео

Давление Лукашенко на Украину

Лукашенко будет пытаться давить на Украину. Это может сыграть на пользу нашему государству. По мнению Юлии Осмоловской, это будет стимулировать украинские власти искать заменители белорусской продукции.

Как санкционное давление Беларуси может помочь Украине: смотрите видео

Легализация медицинского каннабиса

В Верховной Раде предложили легализацию медицинского каннабиса. Соответствующий законопроект зарегистрировали 2 июня 2021 года. Согласно ему, использовать экстракт каннабиса можно исключительно в медицинских целях.

Что предлагают в законопроекте: смотрите видео

Достройка "Северного потока-2" – риск для Украины

Если российский газопровод "Северный поток-2" достроят, то Украина рискует терять минимум от 2 до 4 миллиардов долларов в год. По мнению экспертов, есть один шанс, что все пройдет безболезненно.

Что означает достройка "Северного потока-2" для Украины: смотрите видео

Стоит ли продавать сейчас земельные паи

Эксперты советуют не спешить продавать свои земельные паи примерно до 2024 года. За 3–5 лет цены минимум вдвое возрастут, поэтому крестьяне и экономика Украины от этого выиграют.

Фурса советует не продавать паи до 2024 года: смотрите видео