Найдем этих изуверов, – СБУ начала расследование казни украинского военного

В сети распространили видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленнику. Затем на ролик отреагировали в Службе безопасности Украины.

В среду, 12 апреля, СБУ сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаях ведения войны.

Смотрите также Для этих существ нет людей, – Зеленский впервые прокомментировал видео с казнью военного

"Достанем виновных с того света"

Вместе с тем казнь российскими оккупантами украинского пленного воина прокомментировал председатель Службы Василий Малюк.

Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет – получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание,

– подчеркнул он.

Собственно, прикрепить этот ролик мы не можем, учитывая нравственный аспект. Однако в очередной раз можно констатировать, что россияне доказали тот факт, что являются военными преступниками.

Они в очередной раз нарушили Женевские конвенции, запрещающие пытки над пленными.

Обратите внимание! На это преступление тоже реагировали в Офисе Президента. Глава структуры Андрей Ермак подчеркнул, что "за все будет ответ и ответственность".

Очевидно, сейчас важно, чтобы эта новость приобрела особую огласку в мировом сообществе. Это поможет привлечь всех военных преступников к ответственности.

Видео может быть два

Авторитетное американское издание CNN опубликовало материал об этом инциденте. В нем говорится, что сейчас сетью распространяют два разных видео, на которых россияне казнят пленных. Вероятно, ролики сделаны в разное время.

Как утверждают в медиа, эти материалы оккупанты могли отснять на Бахмутском направлении, где уже с лета 2022 года продолжаются ожесточенные бои. Также, очевидно, преступники, отрезающие голову украинского военного на одном из роликов, – это захватчики из ЧВК "Вагнера".

Добавим, что об этом ролике также писали расследователи-волонтеры из InformNapalm. Они утверждают, что когда такие "кровавые видео" попадают в сеть, это может свидетельствовать о нескольких аспектах. Среди них и то, что оккупанты, совершавшие это преступление, скорее всего, уже мертвы.

Напоследок следует отметить, что только усиление поставок вооружения от партнеров для Украины, контрнаступление Вооруженных Сил, освобождение всех территорий и наказание военных преступников может восстановить справедливость и мир в регионе. И уже ни у кого нет сомнений, что это рано или поздно произойдет.