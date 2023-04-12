Знайдемо цих нелюдів, – СБУ почала розслідування щодо страти українського військового

У мережі поширили відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому. Згодом на ролик відреагували в Службі безпеки України.

У середу, 12 квітня, СБУ повідомила, що розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаї ведення війни.

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"Дістанемо винних з того світу"

Разом з тим страчення російськими окупантами українського полоненого вояка прокоментував голова Служби Василь Малюк.

Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання,

– наголосив він.

Власне, прикріпити цей ролик ми не можемо з огляду на етичний аспект. Однак уже вкотре можна констатувати, що росіяни довели той факт, що є воєнними злочинцями.

Вони вчергове порушили Женевські конвенції, які забороняють тортури над полоненими.

Зверніть увагу! На цей злочин також реагували в Офісі Президента. Очільник структури Андрій Єрмак наголосив, що "за все буде відповідь та відповідальність".

Вочевидь, зараз важливо, аби ця новина набула особливого розголосу у світовій спільноті. Це й допоможе притягнути усіх воєнних злочинців до відповідальності.

Відео може бути два

Авторитетне американське видання CNN опублікувало матеріал про цей інцидент. У ньому йдеться про те, що зараз мережею поширюють два різні відео, на яких росіяни страчують полонених. Ймовірно, ролики зроблені у різний час.

Як стверджують у медіа, ці матеріали окупанти могли відзняти на Бахмутському напрямку, де уже від літа 2022 року тривають запеклі бої. Також, очевидно, злочинці, які відрізають голову українському військовому на одному з роликів, – це загарбники з ПВК "Вагнера".

Додамо, що про цей ролик також писали розслідувачі-волонтери з InformNapalm. Вони стверджують, що коли такі "криваві відео" потрапляють у мережу, це може свідчити про декілька аспектів. Серед них і те, що окупанти, які скоювали цей злочин, скоріш за все, уже мертві.

Наостанок слід зазначити, що лише посилення постачання озброєння від партнерів для України, контрнаступ Збройних Сил, звільнення усіх територій та покарання воєнних злочинців може відновити справедливість та мир в регіоні. І уже ні в кого немає сумнівів, що це рано чи пізно станеться.