Кроме минометных обстрелов, напряжения добавляли глухие одиночные выстрелы – так работали снайперские пары. Пулеметчики оккупантов пытались привлечь внимание и заставить выдвинуться украинских военных из укрытий, поэтому такие пристрелки были лишь приманкой.

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"Заехали снайперы из ФСБ России – они работают парами. Плановая, видимо, предновогодняя сдача экзаменов. Тем более погода сейчас позволяет. Маскировочные халаты, еще хуже чем "зеленка" – зимой все белое, поэтому глаза не так видят, как летом", – рассказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Минометные провокации

Неожиданно, вечером 26 декабря, пророссийские боевики открыли минометный обстрел по позиции ВСУ. От боеприпасов оккупантов остались большие воронки.

Сейчас такие мины, что и выхода нет – выхлопов не слышно, только прилеты в конце 2 – 3 секунды раздаются и сразу подрываются. Время есть лишь, чтобы лечь,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ Орест.

По словам бойцов, к оккупантам приезжала пропагандистская пресса, поэтому они пытались провоцировать украинскую сторону. Однако военные поняли их план и не стреляли в ответ.

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Боевики били из запрещенного оружия

По характеру воронок и осколков армейцы вычислили, что оккупанты применили запрещенные 122-миллиметровые гаубицы. Снаряды вспахали землю, однако воинам повезло и обошлось без жертв и разрушений.

Очень мощное оружие. Мы мерили осколки, и самый большой из них достиг 28 сантиметров. Такие обломки бронежилет не сможет остановить,

– отметил украинский армеец Андрей.

Военнослужащие наблюдают за врагом только с закрытых позиций, чтобы не стать мишенью для российских снайперов. Каждого дома ждут родные. Бойцы говорят, что ради них выдержат напряжение регулярных обстрелов.

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