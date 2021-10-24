В 2020 году в Лондоне отпраздновали 15-летие восстановления Пласта. Созданное подобно скаутингу, но с национальными особенностями, для многих это молодежное движение является важным местом взросления и воспитания, формирования идентичности, получение важных умений и навыков.

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Пластовые центры в эмиграции, к которым относится и станица в Лондоне, позволяют местной молодежи сохранять связь с Украиной, а также представить ее миру.

История Пласта

Первые очаги украинских пластунов начали появляться в Великобритании после Второй мировой войны. Это связано с большой волной эмиграции:

воинов-дивизионников;

представителей украинского подполья;

или освобожденных с трудовых лагерей.

Однако впоследствии Пласт в Великобритании начал приходить в упадок. До 1960-х годов ХХ века организация действовала только в некоторых малых ячейках. Масштабное возрождение Пласта начинается только в 2005 году из первых новацких собраний в Лондоне.

Руководитель пластовой станицы в Лондоне Марта Муляк рассказала, что восстановление Пласта в Лондонской станице началось с трех семей, приехавших в Англию из разных стран:

семья Арины Марцюк, которая родилась в Германии;

семья Шишков из Америки;

семья Грабовичей из Канады.

Они собрались и начали проводить первые собрания. Я прилетела в Лондон в 2006 году, 7 января – как раз начиналась Коляда. Я пришла на эту Коляду – так и осталась с этими тремя семьями развивать Пласт,

– поделилась Муляк.

В Англии Марта Муляк уже более 10 лет работает в Национальной службе здравоохранения, занимаясь планированием паллиативной помощи для тяжелобольных пациентов. В то же время в течение всего времени является активной участницей Пласта.

Украинцы развивают Пласт в Лондоне / Фото Михаила Кучеры, Виталия Вакульчука, Ukraїner

Основные задачи Пласта

По словам Муляк, Пласт в эмиграции имеет 3 основные задачи, которые резонируют с ее мировоззрением и мотивируют оставаться активной в организации:

передача и сохранение украинства за рубежом;

общение с природой;

воспитание уверенной в себе, свободной и ответственной украинской молодежи.

По ее мнению, нынешняя основная цель Пласта – обеспечить такие условия, чтобы каждый ребенок имел возможность приобщиться.

Заметим! Сейчас только в станице в Лондоне насчитывается более 100 активных участников и участниц Пласта, а сама организация выполняет роль одного из культурных центров, вокруг которых группируется украинская диаспора.

Сейчас пластуны из Великобритании имеют возможность отправиться на скаутские лагеря в соседние страны, например, Германию, где могут попробовать себя в других активностях и расширить свой кругозор.

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Отправляются и на лагеря в Украине, чтобы увидеть местный Пласт, почувствовать дух лагеря в Карпатах и ​​познакомиться со сверстниками.

Больше о Пласте в Великобритании: смотрите видео

Напомним, проект "Антропологически-этнографическая экспедиция Ukraїner: Украинцы в Великобритании" реализован в рамках программы "Культура для перемен" при поддержке Украинского культурного фонда (Украина) и Британского Совета (Великобритания).

Героями первой истории Ukraїner из Великобритании стали музыканты британской группы The Ukrainians, которая совмещала украинский фольк с западной рок-музыкой еще до того, как это начали делать в Украине. В 2021 году эта группа, как и независимая Украина, отмечает 30-летие.