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      Известна предварительная причина пожара в здании Министерства культуры

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      Известна предварительная причина пожара в здании Минкульта / facebook.com/NGUmainpage

      Утром вспыхнул пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности проводки.

      Национальная гвардия в Фейсбуке сообщила, что именно неисправность проводки стала причиной задымления в здании.

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      В момент пожара в здании министерства дежурили военнослужащие Нацгвардии, которые и вызвали сотрудников ГСЧС и машины скорой помощи на место происшествия.

      До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, которые были в здании. По состоянию на 16.47 сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет.

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      Пожар произошел утром 27 января. По предварительным данным, задымление возникло на 3 этаже Минкульта. Само возгорание произошло в подвале здания, где хранился архив.

      Пострадавших из-за задымления нет. Во время эвакуации пожарные спасли 4 человек: двух вывели по лестнице, еще двух – сняли с помощью автолестницы.

      Около 11:30 пожар в подвале Министерства культуры ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Нацгвардія ГСЧС Пожар Новости Киева Министерство культуры, молодежи и спорта
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