Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен

В червні та липні ми були свідками доволі частих жахливих повідомлень з аеропортів,де люди 2 дні з дітьми не могли вилетіти в Туреччину, добу 100 українців проводили в аеропорті, щоб вилетіти в Єгипет, 850 українців застрягли в Тунісі, і провели там зайвих кілька днів. Про такі випадки з нашими туристами повідомляють новини не перший місяць, проблеми почались ще в квітні.

Українці замість відпочинку потрапляють в пекельні умови – проводять десятки годин на валізах, без води та їжі, без інформації про свої рейси. Вважається, що затримки рейсів – це провина виключно перевізників. Але якщо придивитись уважніше, то в цих скандалах фігурують великі туристичні оператори, до яких не менше запитань.

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Асоціація туроператорів України стверджує, що ці ситуації пов'язані з низьким професійним підходом до роботи окремих туроператорів та авіаперевізників. Буцім-то туроператор переоцінив свої можливості, замовив багато рейсів, але не всі були продані, то ж в нього виникли якісь фінансові негаразди.



Лоукостер Bravo

Складається враження, що у всьому винні лише перевізники, які скасовують чи переносять рейси Bravo Airways та YanAir. Але вони звинувачують туроператорів, які ніби-то не рохрахувались з ними.

Може здатись дивним, але всі затримки рейсів пов'язані з двома туроператорами – Join UP та Oasis Travel, і про них чомусь згадують рідко. Хоча варто ретельно перевірити чому саме в цих туроператорів проблема з вильотами.

Справа в тому, що недобросовісні великі туроператори працюють за певною схемою. Спочатку пропонують супервигідну путівку – наприклад, відпочинок на тиждень в Туреччині чи Єгипті чи Тунісі в хорошому готелі 4 чи 5 зірок за 300-400 доларів. І це разом з перельотом. Людина, коли планує відпустку на морі, дивиться ціни в Одесі, порівнює ціни в Затоці та Залізному порті, і розуміє що за ті самі гроші, а може і дешевше, можна з’їздити за кордон, і відпочити, і світ побачити.

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Але, на жаль, проблеми починаються ще на етапі вильоту. Оскільки туроператор щоб вийти в прибуток повинен економити кожну копійку, то ця економія починається з перевізників. Тому ми і отримуємо інформацію в новинах про несправні літаки чи затримки вильотів. Затримки навіть вигідні туроператорам, адже перебування людини в готелі зменшується на добу чи на 2. Та й готель може виявитись не той, який обіцяли.



Туристи часто застрягають в аеропартах

Але якщо ти добу провів на валізах, і нарешті долетів хоч до якогось готелю, то ти вже щасливий, хочеться піти на пляж, забути про негаразди та відпочити хоча б ті 5 днів, що залишились замість 7. На те і розрахунок. Виявляється не так багато незадоволених людей вимагають потім компенсацій чи звертаються до суду. Значно більше людей, які не готові витрачати час і нерви на судові справи. І вони просто стають обережнішими наступного разу.

Але завжди є нові люди, які їдуть вперше на відпочинок за кордон або вперше з цим туроператором. Та й путівки люди купують в туристичного агента в своєму місті, а не безпосередньо в туроператора. Цей туристичний агент має довіру, його рекомендують і він сам не знає що мимоволі стає учасником шахрайства.

Після таких невдалих відпусток люди рідко скаржаться, не подають претензії на компенсації, частково тому, що не знають про свої права, частково тому, що не хочуть витрачати час і нерви. І навіть, якщо 10% постраждалих отримають компенсацію за незручності, все одно "провертати" такі схеми дуже вигідно, адже "прокручуються" десятки мільйонів доларів за сезон і витрати на компенсацію незначні.



Туристи рідко скаржаться на невдалі поїздки

Така жага до заробляння грошей за рахунок невиконаних зобов’язань, дискомфорту тих, хто весь рік працював і заощаджував на відпочинок шкодить не тільки споживачам туристичних послуг, а і сумлінним учасникам ринку.

Якщо шахраї демпінгують і продають втричі дешевше, то хто ж захоче переплачувати за таку саму путівку і купувати її в чесного туроператора. Тому сумлінні туристичні компанії не розвиваються, а подекуди й банкротують, а нечесні продовжують отримувати надприбутки, яких вистачає щоб покрити нечисленні скарги.

За туристичну галузь в Україні відповідає Міністерство економіки, а авіаперевізники – відповідальність Мінінфраструктури. Наразі, після гучного висвітлення в ЗМІ поневірянь українців в аеропортах по всьому світу Державіаслужба здійснила 28 позапланових перевірок – провела технічну ревізію літаків, які використовуються для нерегулярних перевезень, виявила порушення та критичні недоліки.

Але щось нічого не чути про перевірки туроператорів, чи перегляд їх ліцензій, які видаються державою. Може надприбутки покривають витрати і на корупцію. Бо як інакше пояснити тривалу бездіяльність стосовно туроператорів.

Чому міністерство економічного розвитку не ініцією масштабні перевірки цих туроператорів, адже саме міністерство видає їм ліцензію, і якщо туроператори будуть знати що є ризик її втратити, то випадків нелюдського ставлення до туристів стане менше.



Міністерство економіки не ініціює перевірки

Саме такі ситуації, в яких постраждали вже тисячі українців є гучним сигналом до змін в законодавстві. Моя колега по Парламенту – Анна Романова розробила і подала законопроект "Про туризм", який врегулює доволі широкий список питань туристичного ринку.

Перш за все він вирішує теперішню проблему – встановлює чіткі умови анулювання ліцензії туроператора, як механізм захисту прав споживачів від недобросовісних туроператорів. Робить більш жорсткими вимоги до фінансового забезпечення відповідальності перед туристами.

Також в законопроекті багато корисного для українського ринку туризму, як то спрощення процедур, регулювання діяльності хостелів, електронних туроператорів, гідів, спрощення процедур категоризації (присвоєння "зірок") суб’єктів туристичної інфраструктури, тощо.

Цей закон в майбутньому зможе не лише захистити споживачів туристичних послуг, а дати поштовх до розвитку туристичної галузі в цілому та розвитку внутрішнього туризму. Оскільки літо продовжується, закликаю всіх уважно читати договори з туристичними компаніями, умови авіаперевізників, знати свої права, знати правила компенсацій при затримці рейсів,

Наприклад, за відмову в перевезенні та за затримку більше 5 годин компенсація може становити від 250 до 600 євро в залежності від дальності перельоту, також вам повинні покрити витрати на харчування та готель або забезпечити їх, за можливості забезпечити телефонний дзвінок або відправку мейлу.