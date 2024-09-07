37-летний теннисист на пути к золотому финалу одолел трех соперников. В 1/8 финала Виктор Дидух победил француза Тома Буве (3:0), информирует 24 Канал.

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Золотой финал для Дидуха

А вот уже в четвертьфинале у украинца не было "легкой прогулки". Дидух выиграл в напряженном матче против шведа Эмиля Андерссона – 3:2. Зато в полуфинале Паралимпиады-2024 в одиночном разряде Виктор одержал победу над Писитом Вангпхонпханасири из Таиланда – 3:1.

В 14:00 (по киевскому времени) начался финальный матч за "золото" для Дидуха. Соперником Виктора стал 29-летний китаец Чжао Шуай, который в полуфинале переиграл Максима Николенко.

Виктор Дидух одолел соперника из Китая – 11:7, 4:11, 11:8, 9:11, 11:8. Это означает, что Украина имеет двойной пьедестал – "золото" плюс "бронза".

Отметим, что для Дидуха это уже вторая медаль в Париже. Ранее Виктор завоевал"бронзу" в смешанном парном разряде с Ириной Шинкаровой. Украинский дуэт обыграл китайскую пару.