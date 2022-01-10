Соответствующее решение принял судья Печерского районного суда Киева Олег Белоцерковец.

Важно Фигуранту "дела Медведчука" Кузяре снизили залог, но оставили под стражей

Как отметил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, законодательно установлено, что максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев. Он также заявил, что прокуроры Генпрокуратуры не пришли на судебное заседание, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры.

Что также является незаконным. Но не для Белоцерковца. Белоцерковец дело рассмотрел и арест Медведчуку незаконно продлил,

– возмутился Кузьмин.

В чем обвиняют Медведчука

Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. В этом деле Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки.

Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в результате которой российские гибридные силы получили более 200 миллионов гривен.

Важно, что политик с мая находился под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Речь идет о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

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Текст публикации Рената Кузьмина:

Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев, по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

Белоцерковец должен был, если уж не отказать в продлении срока домашнего ареста, то хотя бы взять самоотвод и лично не рассматривать это дело шитое белыми нитками. Кстати, прокуроры Генпрокуратуры на этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры.