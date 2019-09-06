Вилкулу и Колесникову объявили о подозрениях в преступлениях

Бывшим нардепам от "Оппоблока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях в совершении преступлений. Обоих подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

О подозрениях сообщили в Генпрокуратуре, не называя имен лиц. Однако известно, что говорится именно о Вилкуле и Колесникове.

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В октябре 2018 года Верховная Рада уже пыталась, однако наконец отказалась снять депутатскую неприкосновенность с Вилкула. В регламентном комитете это объяснили недостаточным количеством нардепов в сессионном зале на момент голосования. Не сняли неприкосновенность тогда и с Колесникова.

В чем подозревают Вилкула?

ГПУ выяснила, что на протяжении 2011-2012 годов экс-глава Днепропетровской ОГА предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам. При этом чиновник менял целевое назначение участков с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.

Чиновник знал, что распоряжение землями, принадлежащими сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям ОГА. Поэтому он сознательно нарушил закон.

Из-за этого около 2 тысяч пайщиков понесли убытки на сумму более 12 миллионов гривен, потеряв земли общей площадью почти 21 гектар. А государство понесло убытки почти на полмиллиона гривен из-за уничтожения плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием.

Кроме того, бывший председатель ОГА подписал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 гектаров. Эти земли находились в собственности одного из обществ с ограниченной деятельностью. Целевое использование земель сельскохозяйственного назначения изменили на земли промышленности, что является незаконным.



Александр Вилкул возглавлял Днепропетровскую ОГА

В чем подозревают Колесникова?

В период с июня-декабря 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины совершил незаконные действия, злоупотребляя служебным положением. Из-за этого произошло отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

Этот институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб, и тому подобное. Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций. В отношении предприятия не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение его имущества.

Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества предприятия. Это позволило незаконно приватизировать помещение. Ущерб нанесен более чем на 16 миллионов гривен.



Дмитрий Колесников возглавлял Агентство госимущества Украины