Уволенный 80-летний архиепископ Винченцо Палья работал в Вашингтоне. За годы работы он провел кадровые изменения и переделывание учебной программы, которая, как утверждают критики больше опирается на социологию, чем на моральное богословие, сообщает 24 Канал ссылаясь на The Washington Times.

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Почему Папа Римский уволил Винченцо Палья

Увольнение архиепископа Палья означает то, что Папа Лев XIV планирует возвращение церкви к более традиционному, менее поляризующему направлению.

Палья назначил на должность еще Папа Франциск в 2016 году. Архиепископ за годы на посту подвергся критике за пересмотр учебной программы и персонала Института в 2019 году. Новый подход он назвал "новым пасторальным богословием".

Что такое новое пасторальное богословие

Это термин для описания новых богословских подходов и интерпретаций, которые меняют традиционные пасторальные методы.

Палья также столкнулся с волной критики из-за назначения Маурицио Кьоди, который высказывал мнение, что искусственная контрацепция в определенных случаях может быть морально оправданной.

В своих публичных выступлениях архиепископ Палья также правовые рамки для помощи в самоубийстве и называл итальянский закон об абортах "столпом" национальной жизни.

Что известно о Бальдассаре Рейна

Кардинал Рейна ведет не очень публичный образ жизни и в основном находится в тени. Впрочем, за последний год он заметно поднялся по карьерной лестнице, кульминацией этого стало его повышение до кардинала в прошлом декабре.

В интервью журналу The Pillar кардинал Рейна заявлял, что "церковь не должна адаптироваться ко времени, но должна действовать так, чтобы время адаптировалось к логике Евангелия".