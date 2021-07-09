Энергетическая компания подчеркнула, что краж электрической энергии из сетей не зафиксировали.

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Позиция "Винницаоблэнерго"

В пресс-службе компании опровергли информацию о краже электроэнергии, в то же время заявив, что будут сотрудничать с СБУ по этому делу.

Во время обследования не выявили никаких фактов краж электрической энергии. Потому эта информация не соответствует действительности,

– отметили в "Винницаоблэнерго".

Также в компании отметили, что заинтересованы в установлении всех фактов возможного преступления и наказании виновных.

СБУ имеет другое мнение

На это сотрудники Службы безопасности отметили, что оперируют фактами и имеют аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии. Сейчас продолжаются следственные действия, в рамках которых устанавливаются новые факты возможных противоправных схем.

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