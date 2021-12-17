Об акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" винницкие чиновники объявили еще в начале осени. Те, кто получил прививку против коронавируса COVID-19, смогли получить ряд подарков. Среди них, например, 50 телевизоров и 50 велосипедов.

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Главный приз, автомобиль Toyota Corolla, разыграли 17 декабря. За право стать его владельцем сражались 28 тысяч человек. Согласно объявленным результатам, машину выиграл Артур Эдуардович Смилянец. Выяснилось, что его отец – судья Седьмого апелляционного админсуда.

Как на победу отреагировал сам счастливчик

То, что 22-летний Артур действительно сын судьи Эдуарда Смилянца, уже подтвердили и в самом суде. Впоследствии участие в розыгрыше журналистам прокомментировал и молодой человек. Он утверждает, что о выигрыше узнал из СМИ. Юноша отметил, что пока к нему еще не звонили по телефону из мэрии. Так что пока не было официального сообщения от чиновников, победителем он себя не считает.

Артур объяснил, как решил поучаствовать в конкурсе. По его словам, случайно увидел соответствующее объявление в соцсети. Парень решил зарегистрироваться, но якобы не знал, что будут разыгрывать авто. Говорит, что с тех пор прошло несколько месяцев и он уже забыл об этом. А уже в день розыгрыша он получил уведомление от товарища со ссылкой на новость о результатах конкурса.

Я думал, он так шутит. А потом смотрю на регистрационный номер – все совпадает. Я до последнего не верю! Потому что вчера у меня был день рождения. И вот такого подарка я точно не ожидал,

– рассказал Смилянец.

Парень отметил, что его отец действительно работает судьей. Он объяснил, что негативные комментарии из-за этого его не удивили. "Но по условиям конкурса, насколько я знаю, нет ограничений на то, где ты или твои родственники работают", – подчеркнул Артур.

Справка. Согласно декларации судьи Смилянца, он и члены его семьи до этого владели тремя автомобилями. Речь идет о Daewoo Lanos 2006 года, Chevrolet Aveo 2011 года, а также Mercedes-Benz GLE 250 2018 года.

Что говорят в городском совете

В положении конкурса отмечено, что в розыгрыше запрещено участвовать работникам исполнительных органов и депутатам Винницкого горсовета. Остальные горожане, вакцинированные двумя дозами и подписавшие декларацию с семейным врачом, могли беспрепятственно зарегистрироваться. "Как-то переиграть, потому что есть общественный резонанс, не можем. Нет оснований. Насколько мне известно, победитель выполнил все условия", – прокомментировал Андрей Очеретный, заместитель мэра.

В то же время в департаменте информационных технологий мэрии объяснили, что розыгрыш был организован через сервис random.org. Глава департамента Владимир Романенко подчеркнул, что результаты объявили публично, а сам конкурс проводили в прямом эфире. Он уточнил, что все желающие могут посмотреть полный список участников, чтобы убедиться, что не было никаких махинаций.





В городском совете заверили, что конкурс проведен честно / Скриншот

Впрочем, окончательно в городском совете объявят результаты конкурса после проверки представленных документов победителей. Об окончательном решении касательно Смилянца и еще 40 участников-победителей объявят в ближайшее время. Торжественно будут вручать призы вакцинированным горожанам 21 декабря в 11:00. Церемония состоится перед зданием горсовета, который расположен на площади Соборной, 59.