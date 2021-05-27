Видео распространили в сети. На кадрах видно, что матери – либо очень плохо, либо она в состоянии сильного опьянения.

К теме В Днепре школьник поджег себя ради видео: каково состояние 12-летнего сейчас

Женщина гуляла с двумя маленькими детьми

Женщина еле шла, хотя рядом была маленькая девочка, а в прогулочной коляске – еще один ребенок. Внезапно мать упала – при чем на младшего малыша. Коляска с ребенком переворачивается, и все оказываются на земле.

Самостоятельно подняться не смогла

Самостоятельно встать женщина так и не смогла, как и поднять ребенка. Помогли ей это сделать случайные прохожие. По свидетельству очевидцев, мать встала и пошла с коляской дальше. У "Вартові Еспресо" говорят, что неравнодушные граждане вызвали полицию.

Между тем, в отделе коммуникации полиции Винницкой области 24 каналу сообщили, что комментировать видео не могут, поскольку об инциденте им ничего не известно.

Смотрите видео возмутительного случая:

Мать едва не уснула на коляске в Одессе

Отметим, что еще 16 мая похожий случай произошел в Одессе. Там тоже заметили молодую мать, которая едва держалась на ногах. При этом она гуляла с маленьким ребенком. Женщина постоянно покачивалась и буквально ложилась на коляску.