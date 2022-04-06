Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он рассказал, что операция проводилась командой киевских кардиологов во главе с Василием Лазоришинцом, директором Национального Института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова.

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Если четыре года назад в Виннице мы провели первую такую ​​операцию взрослому, а год спустя во втором центре, то, безусловно, сегодняшняя – это сенсация. Так как детская кардиохирургия является одной из самых сложных,

– отметил кардиохирург после операции.

По его словам, в Украине было 8 медцентров, которые выполняли подобные операции на сердце у детей. Теперь появился девятый – в Виннице.

Лазоришинец рассказал, что родители мальчика обратились за помощью еще до начала войны.

Приехали в Киев на обследование из Николаева. Обследовали ребенка, и я назначил плановое оперативное вмешательство на 14 марта. Началась война… Все в шоке. Прекратили операции. Сказал родителям, что остаемся на связи,

– добавил специалист.

В качестве возможного места проведения оперативного вмешательства была предложена Винница. Подготовка к операции длилась две недели, в течение которых и семья мальчика, и кардиологи с необходимой техникой вынуждены были добираться в город под обстрелами.

Когда родители с мальчиком выезжали в Винницу, как раз "накрыли" Николаев… Здесь снова обследовали. Все как в Киеве. В Виннице теперь всего достаточно для операции. Часть оборудования мы привезли, часть оборудования для детской кардиохирургии есть,

– сказал Лазоришинец.

В ходе сложной операции сердце ребенка остановили на 16 минут – вместо него работал аппарат искусственного кровообращения.

"На следующей неделе планируем вторую операцию на открытом сердце. Возможно, теперь и в Винницу из Украины будут ехать делать операции на сердце, а кто-то – в Киев", – констатировал специалист.

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