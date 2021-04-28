Винничанка создает миниатюрные украшения, которые вышивает по старинной технологии. Женщина является одной из двух украинок, которые обладают необычным мастерством.

Елена Попенко одна из 6 мастериц в мире, которые вышивают миниатюрные изделия австрийской техникой petit-point. Такая вышивка была основана в Австрии еще в XVIII веке.

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Как мастерица работает над созданием украшений

В работе Елены Попенко есть 3 неизменных атрибута – огромная лупа, специальная миниканва и шелковые нити. Так женщина работает над созданием серьги в частности.

Вышивает она уникальной австрийской техникой, которая приобрела популярность во Франции. Тогда технологией микровышивки пользовались только аристократы, вышивали:

платья;

пуговицы;

предметы интерьера.

"Я делаю в основном женские украшения – это серьги, кулоны, броши, кольца или браслеты. Я могу назвать это скорее ювелирными изделиями, чем бижутерией, ведь технология долговечна. Ее можно вправлять в золото, серебро и драгоценные металлы", – рассказала мастерица.

Винничанка создает украшения по старинной технологии: видео 24 канала

Как мастерица овладела уникальным способом вышивания

Впервые Елена Попенко познакомилась с соответствующей технологии вышивки 3 года назад, когда побывала во французском музее. Она отметила, что овладеть мастерством смогла быстро, главное в этом деле – специальное оборудование.

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Мастерица рассказала, что иногда бывают очень интересные заказы, ведь люди доверяют ей составлять эскизы и получают работы.

Однажды я вышивала застенчивые подсолнухи. Это был интересный случай, когда девушка прислала из Франции фото цветов своего сада и сказала: "Я хочу, чтобы вы вышили такую ​​же атмосферу на часах",

– сказала Елена Попенко.



Мастерица смогла быстро овладеть технологией вышивки / Фото 24 канала

Все эскизы мастерица придумывает самостоятельно. По ее словам, невозможно вышивать только по схеме или постоянно повторять работы, тогда творческое дело превратится в рутинное.

Елена Попенко вспомнила, что одно из первых украшений, которое она изготовила – брошь с оленем.



Одно из первых украшений мастерицы – брошь с оленем / Фото 24 канала

"В ней 360 стежков в одном квадратном сантиметре. Еще есть работа, которую я вышила на подарок своей маме, комплект вышит шелком", – рассказала мастерица.

Что происходит с изделиями

Все изделия, которые создает Елена, она продает, дарит друзьям или носит сама. Украшения стоят от тысячи гривен и имеют особое значение.



Украшения мастерицы имеют особое значение / Фото 24 канала

В коллекции женщины десятки уникальных украшений с различным орнаментом и оформлением. Заказывают изделия у мастерицы, как в Украине, так и за рубежом. В частности, ее работы уже есть в:

Италии;

Грузии;

Германии;

Австралии;

Мексике.

Елена Попенко отметила, что украшения могут храниться долгое время и стать семейной реликвией, ведь такие изделие всегда остается вне времени.