В результате обстрелов было повреждено здание, но какое именно – не сообщают. Об этом рассказал глава Винницкой ОВА 16 марта.
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В настоящее время на месте обстрелянного объекта работают спасатели. По предварительным данным, жертв нет.
Эта ночь в Виннице была неспокойной. Тревога и ракетный обстрел… Поврежден объект. Жертв нет. На месте работают спасатели,
– говорится в сообщении.
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