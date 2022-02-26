Об этом написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Наши военные сбили вражеский самолет

Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25! Слава ВСУ!

– рассказал Борзов.

Отметим, что 25 февраля Винницу начали обстреливать с неба. Одна из ракет полетела в сторону аэропорта. При этом сработала система ПВО.

Также в городе удалось задержать 2 диверсантов. Молодые люди занимались корректировкой артиллерийского и минометного огня.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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