Об этом написал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Наши военные сбили вражеский самолет
Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25! Слава ВСУ!
– рассказал Борзов.
Отметим, что 25 февраля Винницу начали обстреливать с неба. Одна из ракет полетела в сторону аэропорта. При этом сработала система ПВО.
Также в городе удалось задержать 2 диверсантов. Молодые люди занимались корректировкой артиллерийского и минометного огня.