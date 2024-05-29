Об этом заявили в пресс-службе компании, информирует 24 Канал. Как отмечается, "Винниковская табачная фабрика" – это крупный украинский производитель, который добросовестно платит налоги в государственный бюджет.

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Так, в мае предприятие уплатило налогов и разного рода сборов и платежей в бюджеты разных уровней 480 миллионов гривен – при плане в 750 миллионов гривен. А в июне планировали выйти на сумму платежей в более 920 миллионов гривен, но теперь ожидается 580 миллионов гривен.



Все это происходит из-за того, что работа предприятия заблокирована, поэтому не производится новая продукция, соответствующим образом не создается база для налогообложения.



"Винниковская табачная фабрика" ежегодно входит в число крупнейших плательщиков отрасли по сумме уплаченных налогов. Только за 2023 год компания уплатила в госбюджет более 7 миллиардов гривен налогов и сборов, а в этом году предприятие планировало выйти на рекордные 8,5 миллиарда гривен. Но уже четыре месяца на фабрике происходят непрерывные обыски, а с сентября 2023 года проводятся постоянные проверки. И при этом, как отмечают в пресс-службе компании, никаких нарушений органы контроля не обнаружили.



"Винниковская табачная фабрика" поставляет свою продукцию как по Украине, так и за границу. Продукция фабрики представлена на двух континентах и шести рынках.



Сегодня "Винниковская табачная фабрика" не может нормально работать и производить новую продукцию. Как отмечают в компании, ее остановка может привести к потере рабочих мест, уменьшению поступлений в бюджет и усилению позиций иностранных конкурентов. Кроме того, остановка работы такого крупного предприятия как "Винниковская табачная фабрика" может оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Призываем принять все необходимые меры, чтобы защитить права и интересы украинских производителей. Ведь свобода предпринимательства и верховенство права являются одними из основных принципов демократического государства. В свою очередь силовики не должны безосновательно вмешиваться в работу предприятий, которые законно работают,

– подчеркивают в пресс-службе компании.

Там добавили, что фабрика является одним из крупнейших и старейших национальных производителей Украины и имеет многовековую историю, потому что начала работать в далеком 1779 году. Ее хорошо известная продукция уже много десятилетий является визитной карточкой не только Львова, но и всей Украины.