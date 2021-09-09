Он считает, что к виновникам необходимо применить санкции. Об этом народный депутат сказал журналистам в кулуарах парламента.

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Всегда в конфликте виноваты обе стороны. Поэтому мне кажется, что надо убрать обоих (отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях – 24 канал), чтобы они немножко подумали,

– отметил Давид Арахамия.

По его словам, нардепы уже обратились к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой направить соответствующее представление в Регламентный комитет.

Необходимо создать механизм

Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что будет поддерживать решение об отстранении Николая Тищенко и Гео Лероса и агитировать коллег голосовать.

Если мы сейчас не создадим механизм превенции таких событий, они будут через день. И будут все драться в этом парламенте. Надо что-то делать,

– добавил политик.

Обратите внимание! Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента проанализирует инцидент с Гео Леросом и Николаем Тищенко.