Он считает, что к виновникам необходимо применить санкции. Об этом народный депутат сказал журналистам в кулуарах парламента.
Читайте также Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны в Верховной Раде: эпическое видео
Всегда в конфликте виноваты обе стороны. Поэтому мне кажется, что надо убрать обоих (отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях – 24 канал), чтобы они немножко подумали,
– отметил Давид Арахамия.
- По его словам, нардепы уже обратились к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой направить соответствующее представление в Регламентный комитет.
Необходимо создать механизм
Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что будет поддерживать решение об отстранении Николая Тищенко и Гео Лероса и агитировать коллег голосовать.
Если мы сейчас не создадим механизм превенции таких событий, они будут через день. И будут все драться в этом парламенте. Надо что-то делать,
– добавил политик.