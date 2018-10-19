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      Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Похолодание в Украине

      Выпуск новостей 77 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 09:00 – сутки бойцы на фронте провели без потерь, однако с ранеными. Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. С субботы 20 октября похолодание ожидается по всей территории Украины. Стартует холодный циклон традиционно с Западных областей, и постепенно продвинется дальше на Восток. На Закарпатье возможны холодные дожди, а в горах даже мокрый снег.

      Также в выпуске:

      Обвиняемая за мемы о религии россиянка сбежала в Киев.

      Владимира Балуха доставили в Керченскую колонию.

      Российские следователи проверяют Рослякова на связи с украинскими националистами.

      Теги: Выпуск новостей Операция Объединенных сил Война на Донбассе Погода
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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