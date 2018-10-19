Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Похолодание в Украине
В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 09:00 – сутки бойцы на фронте провели без потерь, однако с ранеными. Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. С субботы 20 октября похолодание ожидается по всей территории Украины. Стартует холодный циклон традиционно с Западных областей, и постепенно продвинется дальше на Восток. На Закарпатье возможны холодные дожди, а в горах даже мокрый снег.
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Источник: 24 канал
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