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      Выпуск "Шустер LIVE" - Украина: начало пути?

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      Выпуск программы "Шустер LIVE" на Телеканале новостей "24". Тема программы — "Украина: начало пути?".

      Гости:

      Координатор избирательных и парламентских программ сети ОПОРА Ольга Айвазовская;

      Социолог компании Research and Branding Group Евгений Копатько;

      Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко;

      Главный редактор интернет-издания "ОстроВ", координатор Комитета патриотических сил Донбасса Сергей Гармаш.

      Теги: Шустер LIVE
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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