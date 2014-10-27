Выпуск "Шустер LIVE" - Украина: начало пути?
Выпуск программы "Шустер LIVE" на Телеканале новостей "24". Тема программы — "Украина: начало пути?".
Гости:
Координатор избирательных и парламентских программ сети ОПОРА Ольга Айвазовская;
Социолог компании Research and Branding Group Евгений Копатько;
Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко;
Главный редактор интернет-издания "ОстроВ", координатор Комитета патриотических сил Донбасса Сергей Гармаш.
Источник: Телеканал новостей "24"
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