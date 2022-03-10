Российскими картами Visa и Mastercard нельзя будет расплачиваться за границей.

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Кроме того, будут недоступны трансграничные операции. В частности, нельзя будет оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах.

Также картами Visa и Mastercard невозможно будет пользоваться в сервисах Apple Pay и Google Pay.

Напомним, специалисты Bloomberg считают, что всплеск инфляции в России будет среди самых высоких в мире с начала века.

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