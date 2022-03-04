Это будет продолжаться в течение марта 2022 года.

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Visa поддерживает бизнес в Украине и отменяет транзакционные комиссии

Помимо отмены транзакционных комиссий и приостановки действия межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках, Visa временно отменит внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели. Срок – до 31 мая 2022 года.

Эти меры направлены на поддержку наших клиентов и торгово-сервисных предприятий, а также на обеспечение функционирования электронных платежей в это сложное время,

– отметили в пресс-службе.

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