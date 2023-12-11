Свой последний бой защитник из Новояворовска принял 5 декабря в Донецкой области. Трагическое известие о смерти 39-летнего ветерана АТО подтвердили в Новояворовском городском совете.

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Погиб в Донецкой области

Известно, что Виталий Барандий погиб 5 декабря во время исполнения служебных обязанностей. Произошло это в Донецкой области. Тело украинского защитника встретили в Новояворовске 11 декабря. Отпевать его будут 12 декабря в селе Воля-Старицкая, а похоронят на кладбище в селе Старичи.

У военного остались мать Мария Ивановна, отец Богдан Васильевич, а также сестра Ульяна.

Виталий был очень жизнерадостным, веселым и искренним. Увлекался спортом, а именно футболом, ездил на соревнования. Его все очень любили,

– вспомнила мама погибшего сына.

Родился Барандий Виталий Богданович 27 марта 1984 года. Он окончил Новояворовскую школу №3, после чего поступил в местное высшее профессиональное училище. В нем он получил специальность "слесарь по ремонту колесных транспортных средств".

Как только завершил учебу, Виталий направился в армию. Он служил в Днепре во внутренних войсках. А в 2014 году был участником боевых действий АТО. Снова взял оружие в руки в начале весны 2022 года, чтобы защищать родную страну от врага.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего героя. Низкий поклон и пожизненная благодарность за то, что он совершил для свободы родной страны!

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