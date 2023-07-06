Об этом Кличко сообщил в своем телеграмм-канале. В то же время, мэр Киева подчеркнул, что деятельность строительной компании будет продолжаться.

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Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей

По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. Также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что на время проверок руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей.

В то же время деятельность строительной компании будет продолжаться.

"Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами", – подчеркнул Виталий Кличко.