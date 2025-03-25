Об этом Кличко сообщил в телеграмм-канале, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В День украинского добровольца столица передала 72 бригаде ВСУ 800 FPV-дронов, – Кличко

Киев продолжает помогать нашим защитникам. И сегодня от громады столицы бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады ВСУ передал еще 2000 БпЛА. В частности, 1000 Mavic 3 Pro и 1000 fpv-дронов разного типа. На это крайне необходимое оснащение выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 100 миллионов гривен,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году на потребности Сил обороны из бюджета города направлено уже 5,5 миллиарда гривен.

"Напомню, этом году Киевсовет уже направил более 5 миллиардов гривен на поддержку сил обороны и безопасности. Также недавно дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 миллиардов. За эти средства военные покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое оборудование, –подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что на днях еще одна бригада получит помощь от столичной громады.

Виталий Кличко в очередной раз передал дроны от громады столицы: смотрите видео

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из бюджета города на потребности военных наибольшую сумму среди всех регионов – 10 миллиардов гривен.