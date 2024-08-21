Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. К слову, в конце июля Виталий Кличко посетил защитников Донбасса и Харьковской области. Передал всего почти 500 дронов различных видов и системы РЭБ, которые были приобретены за средства громады Киева и как благотворительная помощь.

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Мэр Киева передал 72 бригаде партию дронов и систему РЭБ

"Передал сегодня бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая бьется на Покровском направлении, крайне необходимое оборудование. На фронт отправились 100 FPV-дронов 10-дюймовых и система РЭБ. Передали мы их защитникам в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства)", – сообщил Виталий Кличко.



Дроны – расходный материал на фронте / Фото Виталия Кличко

Он также отметил, что Покровск сегодня – самое горячее направление фронта.

Бойцы держатся под постоянными бешеными атаками врага. И нуждаются в помощи. Ищем любые возможности, чтобы поддерживать их и помогать,

– подчеркнул Виталий Кличко.