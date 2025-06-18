Мэр также рассказал об условиях лечения раненых, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Община Киева передала 2400 беспилотников и 5 грузовиков двум бригадам, – Кличко

Посетил киевлян, пострадавших во время ночной атаки 17 июня. Часть раненых госпитализировали в 3 новых отделения (нейрохирургии, политравмы и реанимации) городской больницы №12. Эти отделения открыли 16 июня после завершения капремонта 7 этажа медучреждения. Операции делали одновременно на 5 операционных столах. Часть пациентов были и с травмами, и с отравлением продуктами горения. С пострадавшими работали также психологи,

– рассказал Виталий Кличко.

Детали от мэра

Мэр пообщался с пострадавшими, поддержал их и рассказал, как получить материальную помощь от города. Он отметил, что лечением они довольны.

Кличко встретился с пострадавшими от террористической атаки России / Фото из телеграма Виталия Кличко

Также Кличко рассказал об обновленном медицинском учреждении, которое превратилось в полноценный центр травмы на правом берегу города.

"Из-за формирования эффективной сети медучреждений КНП "Киевская городская клиническая больница №12" получила новый статус и стала учреждением, который объединил специалистов, опыт и ресурсы 3 столичных медучреждений. Медики применяют современное оборудование (КТ, МРТ) и работают в обновленной и функциональной среде. Палаты в новых отделениях – комфортабельные, с климат-контролем, с санузлами и душевыми комнатами, адаптированными для нужд пациентов с инвалидностью, – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что в трех новых отделениях оказывают ургентную и плановую помощь пациентам с политравмой, черепно-мозговыми, позвоночно-спино-мозговыми травмами и сложными нейрохирургическими патологиями, в частности, полученными в результате боевых действий.

Как известно, в ночь на 17 июня Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры на 12 локациях в 6 районах города. Известно о 134 пострадавших и 27 погибших в результате этой атаки. Разбор завалов продолжается.

Ранее Кличко сообщал, что город нашел возможность выделить дополнительные средства на капитальные ремонты отделений в столичных больницах и приобретение медицинского оборудования. Соответствующие изменения внесли в бюджет города и программы социально-экономического развития города на прошлом заседании Киевсовета.