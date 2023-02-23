По его словам, военные выразили благодарность за сохранившиеся жизни.

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Виталий Кличко посетил военных

"Посетил одну из воинских частей на Киевщине. Там на тренировочном полигоне проходят подготовку и боевое слаживание недавно мобилизованные военнослужащие и опытные бойцы. Получил от бойцов символический подарок – каску, которая спасла жизнь бойца под Бахмутом. Этот шлем воинской части в качестве помощи передавал город", – сообщил Виталий Кличко.

Он рассказал, что именно эта бригада давала отпор агрессору на самых горячих направлениях: защищала аэродром в Гостомеле и обороняла Рубежное и Северодонецк в Луганской области. Сегодня ее бойцы защищают Украину под Бахмутом в Донецкой области.

Виталий Кличко посетил военных: смотрите видео

Военные поблагодарили Виталия Кличко за сохраненные жизни и вообще за помощь.

Киев, как столица и сердце Украины, с начала широкомасштабной войны не перестает помогать нашим военным. Сегодня мы снова приехали не с пустыми руками. Передали военным помощь, которую Киев привлек от иностранных партнеров: генераторы, карематы, спальники, тепловизоры, аптечки, грелки, павербанки, набор ключей для ремонта автомобилей. Безграничное уважение и честь каждому, кто сражается за Украину. Вместе мы победим!

– подчеркнул Виталий Кличко.