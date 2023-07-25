Киев увеличит расходы из городского бюджета на помощь военным в несколько раз – до 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил во время сессии Киевского городского совета мэр Киева Виталий Кличко.

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На сегодняшнем заседании Киевсовета увеличим финансирование столицей Сил обороны до 5 миллиардов гривен. Напомним, в прошлом году мы с вами выделили из бюджета города почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года – более 380 миллионов. То есть в общей сложности – более 1,2 миллиарда. Мы продолжаем выделять деньги, а также привлекать помощь от иностранных партнеров. Киевсовет реагирует на все обращения наших подразделений,

– сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что по закону напрямую Вооруженным Силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Общество имеет право финансировать только потребности военных подразделений, зарегистрированных на их территории, или входящих в Сил обороны того или иного города.

Изменение к законодательству

Мэр Киева выступил с инициативой внести изменения в законодательство, чтобы расширить возможности общин помощи военным.

Парламент должен законодательно урегулировать вопросы финансирования городами нужд военных. Чтобы мы могли выделять средства подразделениям, зарегистрированным не только в нашем обществе. А также мы должны понимать реальные потребности, что именно нужно закупить, а не дроны. Какие именно, кому, в каком количестве? К тому же нашим защитникам нужно еще многое, начиная с средств антидроновой защиты,

– подчеркнул Кличко.

Он также предложил механизм, чтобы сделать работу по помощи армии системной и эффективной. Следует учредить Координационный совет городских и поселковых председателей с Генштабом и Министерством обороны, знающих потребности армии для того, чтобы это была системная работа. Ее нужно создать на платформе Ассоциации городов Украины, которая объединяет общины, чтобы созданный недавно Общественный совет мог осуществлять общественный контроль за процессом. Это нужно для того, чтобы ход работы был открытым и понятным обществу.

Стоит отметить, что 21 июля Виталий Кличко инициировал внеочередную сессию Киевсовета, во время которой было решено продлить финансирование Сил обороны из городского бюджета, а также максимально поддержать производителей дронов.