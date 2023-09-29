Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"На следующей неделе состоится внеочередное заседание сессии Киевсовета. Где будут приняты решения о выделении дополнительного финансирования программы поддержки Вооруженных сил Украины. Киев продолжает делать все для помощи нашим защитникам!" – сообщил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Защитников и Защитниц Украины в столице состоялся Первый Киевский Форум ветеранов, в котором принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Он наградил военных нагрудными знаками и медалями и рассказал о создании в Киеве большого реабилитационного центра для защитников и о комплексной системе помощи ветеранам.