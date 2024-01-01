Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в фейсбуке и показал видео. Также о визите Кличко в канун Нового года сообщила 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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"Уже по традиции, второй год подряд встречаю с бойцами на Донбассе. Заехал поздравить военных, которые сражаются на самых горячих участках фронта на востоке Украины. Посетил пять военных подразделений, пообщался и поддержал наших защитников. Привезли им дроны (80 FPV и 8 квадрокоптеров Mavic 3), некоторое другое снаряжение, о котором они просили, химические грелки, продукты питания", – сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко встретил Новый год на Донбассе: смотрите видео

Он пообщался с защитниками и рассказал об общем новогоднем желании.

Поддерживаем наших бойцов, которые героически сражаются в сверхсложных условиях. Без сна, в холоде и грязи, под постоянным огнем врага. Сегодня все они вспоминали свои семьи, немного шутили и загадывали одно желание. Вы знаете какое! С Новым годом! Пусть он будет для Украины победным!

– подчеркнул Виталий Кличко.

В 92 бригаде отметили, что Виталий Кличко привез много нужных и крайне важных вещей.

«Подарков много не бывает, особенно таких! В канун Нового года городской голова Киева посетил 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. "Поддержать и поздравить!" – с такими словами Виталий Кличко передал немало нужных и крайне важных вещей, которые помогут воинам защищать Родину. Спасибо всем, кто и в праздники, и в будни подставляет плечо помощи! Только вместе выстоим!" – говорится в сообщении на странице бригады в фейсбуке.

Мэр Киева привез много важных вещей для бойцов / Фото 92-й ОШБр

Ранее сообщалось, что по приглашению военных Виталий Кличко встретил прошлый Новый год вместе с защитниками Бахмута.

Также сообщалось, что в декабре 2023 года братья Кличко приобрели и передали сотни FPV-дронов защитникам Авдеевки.