Киев увеличивает помощь армии еще на миллиард гривен, – Кличко

Соответствующее заявление мэр украинской столицы сделал в начале пленарного заседания Киевсовета 5 ноября. Он напомнил, что в ходе предыдущего заседания также было выделено еще 1,5 миллиарда гривен на нужды воинских подразделений.

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Сегодня Киевсовет в рамках программы "Защитник Киева" должен предусмотреть еще 1 миллиард гривен на поддержку Сил безопасности и обороны Украины– заявил Кличко.

Подробности о поддержке военных со стороны Киева

Украинская столица систематически помогает украинским героям. Кличко рассказал, что с учетом этой суммы в целом за год Киев выделил 5 миллиардов гривен на поддержку защитников. Ранее мэр Киева сообщил, что с начала года Киев отправил различным бригадам: