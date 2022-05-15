Американские сенаторы прибыли в Киев Укрзализныцей
Так, в перечень тех, кого перевозит УЗ, вошли Митч МакКоннел, Сьюзен Коллинз, Джон Баррассо и Джон Корнин. Иностранные лидеры прибыли в столицу для встречи с Владимиром Зеленским.
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#Железная Дипломатия не прекращает движение! Пока все следили за Евровидением, железная дорога успешно обеспечила визит лидера меньшинства Сената США Митча МакКоннела и сенаторов Сьюзен Коллинз, Джона Баррассо и Джона Корнина в Киев,
– говорится в сообщении.
В УЗ также поблагодарили союзников за непрерывную поддержку.
На поезде Укрзализныци воспользовались и американские сенаторы / Фото из фейсбука Укрзализныци
Поезд, которым путешествуют иностранные лидеры: коротко
Вагон-салон, в котором сейчас путешествуют иностранные лидеры, был создан в 2014 году для доставки vip-туристов в Крым. Его успели использовать по назначению всего 2 или 3 раза до того, как Россия захватила полуостров.
В части столовой есть большой видеомонитор. Рядом находится мягкое купе, где могут разместиться 4 человека. Обычно там спят охранники или няни. Кроме того, в вагоне есть спальня с двуспальной кроватью размера king-size. Рядом с ней – большая ванная комната с туалетом и душем. В спальне есть халаты, тапочки и чистые полотенца.
Первыми иностранными лидерами, которые ехали в VIP-вагоне в Киев, были:
- премьер-министр Словении Янез Янша,
- премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий,
- вице-премьер Польши Ярослав Качиньский,
- премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Позже этим поездом в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Во время путешествия он записал видео, в котором назвал железнодорожников "железными людьми", обеспечивающие движение поездов, несмотря на опасность военного времени.
Последними пассажирами VIP-вагони были президент Латвии Эгилс Левитс, президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Алар Карис, президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Канады Джастин Трюдо. Также путешествовали в Киев по Укрзализныце и госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.