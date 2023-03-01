Скорее всего, Лукашенко ищет себе нового владельца и финансирование для Беларуси. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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Лукашенко думает о себе

Жданов подчеркивает: страна не может себя обеспечивать. Белорусы существуют только на внешних кредитах, ведь нет рынков сбыта и источников заработка валют. Более того, вся сырьевая база в Беларуси внешняя.

Я считаю, что Лукашенко поехал туда искать поддержку в Си, утверждать свою позицию и определять дальнейшую политику. На это Путин особо повлиять не может,

– заметил Жданов.

Он добавил, что Китаю выгодно получить плацдарм для размещения своих производств. Через Беларусь также интересно осуществлять транзит товаров в Европу. "А для этого нужно помириться с ней. Надо сделать так, чтобы Польша, Украина открыли границы. Соответственно, нужно менять политический курс Беларуси. Это будет основная тема переговоров", – утверждает военный эксперт.

Также предполагается, что Лукашенко будет договариваться о боеприпасах. Но в эту версию Жданов не верит.

Во-первых, Китай еще не решил, будут ли поставлять России боеприпасы. Во-вторых, как в Беларусь их везти? Самолетами? Это очень дорого. Железной дорогой? А смысл? Тогда их нужно сразу везти в Украину,

– говорит он.

Военный эксперт отметил, что с такой протяженностью границы можно спокойно гонять эшелоны с техникой, вооружением и боеприпасами. "Маскируйте и гоняйте, никто даже знать не будет. Однако и иглу в стогу сена найти можно, если очень постараться. Западные разведки, думаю, четко отслеживают эту ситуацию", – говорит он.

По мнению Жданова, между Лукашенко и Си Цзиньпинем будет разговор тет-а-тет, а также расширенные встречи с представителями политикума, руководства, бизнес-элиты и так далее. "Зная Лукашенко, он будет прежде всего решать собственные вопросы", – уверяет военный эксперт.

Он напомнил, что у Беларуси и Китая есть общее вооружение – система "Полонез", работающая на китайских снарядах. Более того, Китай построил завод по производству автомобильных двигателей в Беларуси. Это 20 тысяч двигателей в год. Значит, нужно столько же грузовиков, на которые установят эти двигатели.

У Беларуси с Китаем свои отношения. Это вторая корзина, в которую Лукашенко складывает яйца. Одна – русская, другая – китайская. Чтобы не получилось так, что падает одна и разбиваются все яйца,

– подчеркнул военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того, в анонсе визита говорится, что по результатам переговоров будет подписан большой документ по развитию отношений в ключевых отраслях. Следовательно, Лукашенко ищет пути выхода из этого кризиса.

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Что известно о визите: коротко