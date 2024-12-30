Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины. Отмечается, что по поручению Зеленского министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль посетили Дамаск с визитом.

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Зеленский высказался о визите украинской делегации в Сирию

Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами.

Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии,

– написал Зеленский.

Президент добавил, что первые 500 тонн украинской пшеничной муки должны прибыть в Сирию уже во вторник, 31 декабря. В дальнейшем планируются новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах.

Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения,

– подытожил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает от министров Сибиги и Коваля отчета по результатам визита после возвращения в Украину.