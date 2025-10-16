Владимир Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США во время визита в Вашингтон. Также украинский лидер выступит в Конгрессе перед переговорами с Дональдом Трампом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Какие встречи запланированы у президента?

Ожидается, что президент Украины начинает свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США.

В частности, Зеленский планирует встречи с руководством энергетических корпораций, которые могут присоединиться к проектам по модернизации украинской энергосети и защиты критической инфраструктуры от российских ударов накануне зимы. Также до встречи с Трампом запланированы переговоры в Конгрессе США, где украинская сторона будет иметь возможность представить позицию относительно дальнейшей военной помощи и замороженных оборонных контрактов.

На четверг запланированы встречи с оборонными и энергетическими компаниями. До встречи с президентом США Зеленский будет иметь встречи в Конгрессе. Также ожидается встреча с украинскими журналистами,

– объяснили источники издания.

В то же время официальный медиабрифинг двух президентов пока не подтвержден.

К слову, в эфире в эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что для обсуждения по ракетам Tomahawk не обязательно ехать в США. Поэтому, вероятно, во время встречи Зеленского и Трампа может подниматься какая-то другая тема.

Возможно, будет обсуждаться тема срочной добычи каких-то материалов. Это нужно, чтобы американцами хватило на преодоление зависимости от Китая.

Что известно о визите Зеленского в Вашингтон?