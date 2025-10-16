Володимир Зеленський проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями США під час візиту до Вашингтона. Також український лідер виступить у Конгресі перед переговорами з Дональдом Трампом.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Які зустрічі заплановані у президента?

Очікується, що президент України розпочинає свій робочий візит до Вашингтона з низки закритих зустрічей, які можуть визначити подальшу траєкторію оборонної та енергетичної співпраці між Києвом і США.

Зокрема, Зеленський планує зустрічі з керівництвом енергетичних корпорацій, які можуть долучитися до проєктів з модернізації української енергомережі та захисту критичної інфраструктури від російських ударів напередодні зими. Також до зустрічі з Трампом заплановані переговори у Конгресі США, де українська сторона матиме можливість представити позицію щодо подальшої військової допомоги та заморожених оборонних контрактів.

На четвер заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями. До зустрічі із президентом США Зеленський матиме зустрічі у Конгресі. Також очікується зустріч з українськими журналістами,

– пояснили джерела видання.

Водночас офіційний медіабрифінг двох президентів поки не підтверджено.

До слова, в ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що для обговорення щодо ракет Tomahawk не обов'язково їхати до США. Тому, ймовірно, під час зустрічі Зеленського і Трампа може підійматися якась інша тема.

Можливо, буде обговорюватися тема термінового видобутку якихось матеріалів. Це потрібно, щоб американцями вистачило на подолання залежності від Китаю.

Що відомо про візит Зеленського до Вашингтона?