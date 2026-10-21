В ходе обсуждения очередного визита специального посланника Стива Уиткоффа в Москву в эфире 24 Канала эксперт подчеркнул, что подобные встречи лишь создают иллюзию дипломатических перспектив.

Цинизм визитов в Россию

По его словам, международное сообщество допустило роковую ошибку еще в 2014 году, когда проигнорировало аннексию Крыма и создало условия для безнаказанности Кремля.

Комментируя утверждение о якобы склонности агрессора к "гуманизму", аналитик напомнил о ежедневных военных преступлениях оккупационных войск и гибели украинских детей, в частности упомянув последний трагический случай с девочкой Ангелиной.

Пусть он это повторит еще раз. Пусть поедет туда и повторит в лицо этим родителям, их родственникам, о том, что россияне – это гуманисты. Или пусть поедет в Херсон или в Сумы. Они не хотят ездить в прифронтовые города. Они хотят ездить в Питер и Москву, где выходят из ресторанов, где их кормят черной и красной икрой, аж красной от крови,

– Виктор Таран.

Также политолог обратил внимание на то, что регулярные поездки западных представителей в государство-агрессор абсолютно не останавливают боевые действия и лишь помогают кремлевскому режиму манипулировать мирной повесткой дня.

Встреча Уиткоффа с Путиным и заявления о "гуманизме" Кремля

21 октября 2026 года специальный посланник США Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, куда привез разработанные в Осло мирные предложения, и публично назвал главу Кремля "гуманистом" после освобождения заключенного в России американца Стивена Габбарда. Тогда же американский дипломат утверждал, что в настоящее время сформировались предпосылки для прекращения огня.